Tpi.it - Mauro Repetto: “Con Max Pezzali mai un litigio ma c’è un po’ di lontananza. La reunion degli 883? Non ci sarà”

: “Con Maxmai unma c’è un po’ di”Co-fondatoreinsieme a Max, dopo anni di silenzio, è tornato sulla cresta dell’onda sia grazie al successo della serie Sky, Hanno ucciso l’uomo ragno, che al suo spettacolo teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno.Intervistato dal Corriere della Sera, l’artista parla del suo show, nel quale racconta la nascitadialogando anche con se stesso: “Porto in scena uno scambio di battute ironico per sottolineare cosa pensi quando hai vent’anni di uno di 56 anni e cosa pensi quando hai 56 anni di te stesso”.Riguardo ai brani di successo della band,afferma: “Il successo e la sconfitta sono impostori: ho sempre tirato dritto verso quello che mi veniva facile e bene. Oggi vorrei che la gente portasse a casa, a sipario chiuso, il messaggio dell’Uomo Ragno: la super forza non è volare, ma trovare dentro di sé il modo per affrontare le difficoltà con il sorriso”.