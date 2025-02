Zon.it - Matrimonio da sogno: la Costiera Amalfitana tra le mete più ambite del 2025

Leggi su Zon.it

Lasi conferma una delle destinazioni più richieste per i matrimoni, attirando sempre più coppie da tutto il mondo. Secondo quanto riportato da Il Mattino e da Salernonotizie.it, il turismo legato alle nozze continua a registrare una crescita costante, rafforzando la posizione della “Divina” tra le location più prenotate.I dati diffusi dal Convention Bureau Italia evidenziano un incremento dell’11% degli eventi sul territorio nazionale, con il settore che sfiora il miliardo di euro di ricavi. La Campania, in particolare, si distingue come una delle regioni italiane più apprezzate dagli sposi stranieri, con lache spicca tra lepiù.Le previsioni per ilsono altrettanto promettenti: centinaia di coppie hanno già prenotato strutture e location nella splendida cornice, confermando il fascino intramontabile di questo angolo d’Italia per celebrare il giorno più importante della vita.