Matrimoni dal mondo: le tradizioni delle nozze in Spagna

Uno splendo mix di folklore, musica, colori vivaci e buon cibo: iinriflettono perfettamente lo spirito del Paese, e sono tra i più suggestivi del Vecchio Continente.Dall’Andalusia, passando per il cuore cosmopolita di Madrid, fino alle Catalogna, nel Nord, ogni regione apporta il proprio tocco unico ai fiori d’arancio locali. Ma quali sono leche rendono unici nel loro genere iin? Scopritelo in questo articolo.Come si svolgonoininsono influenzati dalle diverse culture che hanno lasciato il segno nel Paese: dal periodo romano fino all’epoca moresca, non è difficile individuare echi del passato glorioso della penisola nei fiori d’arancio moderni. I primi sì spagnoli erano semplici cerimonie casalinghe: solo con la crescente influenza della Chiesa Cattolica, nel XVI secolo, le cerimonie divennero più sfarzose, e assunsero le connotazioni moderne.