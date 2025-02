Ilfattoquotidiano.it - Massimo Ranieri sta male e annulla i concerti: “Si è ammalato dopo Sanremo”. Info e rimborsi

Continuano i problemi di salute di, che “causa protrarsi indisposizione” si vede costretto a modificare il calendario dei suoi spettacoli “Tutti i sogni ancora in volo” al teatro Diana di Napoli, con appuntamenti cancellati ed altri riprogrammati. Le date dal 21 al 24 febbraio vengonote e come fanno sapere alcune storie sul suo profilo Instagram i biglietti potranno essere recuperati “tramite spostamento nelle date dal 2 al 7 aprile o rimborso dal punto vendita presso cui sono stati acquistati i biglietti”.Già sul palco dell’ultimo Festival dinon era passato inosservato un problema che aveva colpitoall’occhio destro. Il cantante alla terza serata si era presentato con l’occhio rosso, probabilmente per la rottura di un capillare che però non aveva inficiato in alcun modo la sua performance.