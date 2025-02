Metropolitanmagazine.it - Massimo Portulano, chi è il marito dell’Estetista cinica (Cristina Fogazzi): “All’inizio mi snobbava”

è sposata dal 2018 con, suo fidanzato storico, che lavora nel settore commerciale della Latteria Sorresina. Le nozze sono state celebrate nella laguna di Venezia, con una festa al Paradiso Perduto di Cannaregio. La coppia ha però deciso di non avere figli. Di fronte alla curiosità dei fan rispetto a questo argomento, Estetistaha dichiarato: “E’ un confine sulle cose chiedibili. Anche perché le informazioni sulla mia mancata maternità non apportano nulla alla tua vita se non aver soddisfatto una curiosità da pettegolezzo dal parrucchiere e magari mi stai chiedendo di una cosa dolorosa. Ma ce la facciamo a farcela?.” La coppia però ha un cagnolino, Otto: “Mioe il cane mi seguono ovunque”, ha detto l’imprenditrice a Cfmt.è sposata conche si tiene defilatissimo dall’attività della moglie.