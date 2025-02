Juventusnews24.com - Massimo Mauro svela: «Mai mi sarei aspettato l’eliminazione della Juve. Cosa sta succedendo? Ci sono due ipotesi sul tavolo»

di RedazionentusNews24ha parlato cosìntus, reduce dalnei playoff di Champions League per mano del Psv:ha dichiaratoè intervenuto alla Gazzetta dello Sport per parlarentus, reduce dalin Champions League per mano del Psv.– «Non avrei mai immagino che laperdesse 3-1 contro una squadra dal valore del PSV. È una delusione per tutti i tifosi e per il mondontino che sperava di restare tra le grandi d’Europa. Che succede allantus? Motta sta ancora sperimentando, ma siamo al girone di ritorno e non sarebbe da grande squadra, oppure non cigiocatori all’altezza di diventare punti di riferimento di una grande squadra. Secondo me la seconda. Vedere Gatti che va sulla linea di porta e combina un pasticcio con il portiere, non è da grande squadra: un leader difensivo non corre verso la linea di porta, ma difende in maniera diversa perché così Di Gregorio non può uscire.