Masini a Sky: «Contro l'Inter sarà una gara difficile! Giocare a San Siro? Stadio iconico…» Le parole del giocatore del Genoa

Domani sera a San Siro andrà in scena la sfida tra Inter e Genoa, valida per la 26a giornata di Serie A. Tra i tanti protagonisti del match ci sarà anche Patrizio Masini, centrocampista del Grifone, che dopo il suo primo gol all'Olimpico di Roma, vuole provare a replicare in un altro stadio iconico del nostro calcio. Intervistato da Sky Sport, il giocatore ha parlato così:

LE PAROLE DI MASINI – «Dopo l'Olimpico, penso che San Siro sia un altro degli stadi iconici d'Italia. Non vedo l'ora. Sicuramente sarà una partita molto difficile, lo sappiamo. Cercheremo di toglierci altre soddisfazioni. Sogno scudetto? Non lo dico, lo tengo per me. Ma dobbiamo fare una partita molto importante perché giochiamo contro uno degli avversari più forti d'Europa»