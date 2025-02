Lanazione.it - "Maschere in moto per un sorriso": la festa per ragazzi e ragazze con disabilità

Pisa, 21 febbraio 2025 – Vuole regalare una mattinata di allegria e spensieratezza aiconinper un”, la nuova iniziativa organizzata in occasione del carnevale dalClub Pisa con il patrocinio di Confcommercio Provincia di Pisa e del Comune di Pisa che si terrà domenica 23 febbraio dalle 10 a Tirrenia, in piazza Belvedere. “Una manizione di grande sensibilità, organizzata con il solo intento di donare una giornata di felicità e spensieratezza aicone alle loro famiglie. Iniziative come questa sono molto importanti per ribadire quei valori di generosità e solidarietà ai quali imprese e associazioni del nostro territorio dedicano sempre grande attenzione e alle quali cerchiamo di dedicare la massima attenzione attraverso Confcommercio per il Sociale” dichiara il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.