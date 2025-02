Movieplayer.it - Marvel, che succede? Lo studio mette in pausa i suoi prossimi progetti TV

Leggi su Movieplayer.it

A quanto pare, alcuni deiin fase di sviluppo presso is sarebbero stati messi inSecondo quanto riportato da Deadline,Television ha sospeso lo sviluppo di tre: Nova, Strange Academy e Terror, Inc. Le fonti hanno sottolineato che questinon sono mai stati ufficialmente autorizzati e che potrebbero ancora essere realizzati prima o poi. Loha semplicemente modificato le sue priorità al momento. A quanto pare la decisione rifletterebbe anche un nuovo modello di produzione televisiva che laavrebbe deciso di adottare negli ultimi anni. In origine, losi approcciava allo sviluppo delle serie più o meno nello stesso modo in cui si occupava dei lungometraggi: veniva annunciata una .