Internews24.com - Martinez Inter, Biasin sicuro: «Mi sono informato. Ecco cosa pensa Inzaghi del portiere…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Midel portiere.» Le parole del giornalistavenuto a Cronache di Spogliatoio, Fabrizioha parlato cosi di Josepe del pensiero di Simonesul secondo portiere dell’, in vista dei prossimi impegni:SU- «di lui? Miperché c’è una leggenda metropolitana che dice che visto che non gioca mai non è capace di parare. Da quello che ho raccolto, in realtà, c’è massima fiducia su questo portiere pagato tanto perché l’hanno voluto tanto. Ha un certo tipo di impostazione nei piedi, può fare il lavoro di Sommer: l’unico puntorogativo è il fatto se giocherà a San Siro come fatto col Genoa. Lo scopriremo solo strada facendo, ma dal punto di vista della qualità in porta e tecnicamentenon ha dubbi.