Lidentita.it - Marcia indietro degli Usa sull’Ucraina anche all’Onu e al G7

L’America di Donald Trump ha compiuto una netta inversione di rotta sulla guerra in Ucraina, opponendosi alla definizione della Russia come “Paese aggressore” sia nella dichiarazione del G7 sia in una bozza di risoluzione dell’Onu in occasione del terzo anniversario dell’invasione russa. Questa svolta segna uno dei piu? clamorosi cambi di posizione della politica estera .Usae al G7 L'Identità.