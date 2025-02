Ilrestodelcarlino.it - Marche, le previsioni meteo: torna il maltempo con piogge forti, ecco quando

Ancona, 21 febbraio 2025 — Un weekend asciutto, ma occhio a un lunedì piovoso in tutte le, con rovesci consistenti che obbligheranno la maggior parte dei cittadini di regione a trovare riparo con anticipo (o ad aprire l’ombrello qualora si trovassero all’aria aperta). Dicono questo ledi Regionee Amap, il Servizio agroregionale, avvertendo tutti. Per le prossime ore non è segnalata nessuna allerta, con un codice verde per tutte le zone interne e costiere del territorio, ma questa potrebbe essere attesa per l’inizio di settimana. Leper sabato 22 febbraio Nel weekend il cielo sarà sereno. In particolare sabato ci saranno delle nubi basse in mattinata lungo la costa Anconetana e Pesarese, puoi dal pomeriggio il cielo andrà aprendosi, mentre alcune nuvole compariranno nelle località dell’entroterra senza però portare a delle precipitazioni.