Lapresse.it - Marche, il futuro del lavoro nella regione

Quale il ‘Ildelnelle’? Se n’è discusso al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, nell’ambito del Convegno organizzato dal Consiglio regionale dellein collaborazione con il Consiglio regionale dell’economia e del(Crel). Ad aprire gli interventi il ‘residente del Consiglio regionale, Dino Latini, che ha parlato delcome linfa vitale delle nostre comunità. “Il compito delle istituzioni – ha affermato Latini – è quello di rispondere alle trasformazioni in atto, rapide e difficili, con soluzioni concrete, innovative ed inclusive”. “Nel mezzo di un’epoca di molteplici transizioni – ha aggiunto il presidente Latini – è necessario che istituzioni, imprese, Università e soggetti privati lavorino insieme per indicare nuovi percorsi formativi e proposte occupazionali che siano sempre al passo coi tempi” “E’ necessario un diverso paradigma dele delle competenze efficaci per affrontare il prossimo– ha evidenziato il Presidente del Crel, Luca Talevi – Occorre anche un’ottica nuova, tesa a valorizzare il capitale umano, rispondendo contestualmente alle necessità di prospettiva e didelle giovani generazioni”.