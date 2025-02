Lapresse.it - Marche, al via lo screening per l’atrofia muscolare spinale

(SMA) è una malattia genetica rara, che può portare alla grave atrofiae iposteniaprogressiva, associata a insufficienza respiratoria. Solo loneonatale esteso può portare a una diagnosi precoce della malattia, ancor prima della sua manifestazione. Per questo, l’Agenzia Regionale Sanitaria ARS ha avviato una serie di attività per la definizione e l’attivazione del programma dineonatale esteso per.Con il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente con atrofia(SMA) sul territorio marchigiano, già dal 2023 neonati, bambini e adulti affetti da SMA sono stati presi in carico per fornire loro il miglior percorso terapeutico diagnostico e assistenziale.