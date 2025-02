Velvetgossip.it - Marcella Bella sogna di esibirsi all’Eurovision: Mi piacerebbe vedere solo me stessa!

, icona della musica italiana, ha recentemente condiviso le sue aspirazioni durante un’intervista nella trasmissione “5 in condotta” su Rai Radio2, condotta da Serena Bortone. Con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, la cantante ha espresso il desiderio di partecipareSong Contest, affermando con determinazione: “Chi misu quel palco? Non ho dubbi, me. Forte, tosta e indipendente.” Questa affermazione ha destato curiosità, soprattutto alla luce della sua recente partecipazione a Sanremo.La canzone “Pelle Diamante” e il suo potenzialeNonostante la sua canzone “Pelle Diamante” non abbia raggiunto il successo sperato al Festival di Sanremo 2025, il brano potrebbe ben rappresentare il mood audace e colorato dell’Eurovision.