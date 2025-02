Davidemaggio.it - Marcella Bella: “Chi mi piacerebbe vedere all’Eurovision? Non ho dubbi, me stessa!”

Leggi su Davidemaggio.it

non ha. Se Olly non parteciperàSong Contest, è lei la candidata ideale.Chi misu quel palco? Non ho, me. Forte, tosta e indipendenteha detto la cantante intervenuta su Rai Radio2 ai microfoni di Serena Bortone a “5 in condotta”. A discapito dell’ultimo posto a Sanremo, cosa che rende praticamente impossibile la sua partecipazione, va detto che Pelle Diamante si inserisce perfettamente nel mood kitsch dell’Eurovision (il testo della canzone). Lo scorso anno laha anche partecipato senza vincere a Una voce per San Marino.contro Tommy Cash: “E’ terribile”A proposito, l’interprete di Montagne Verdi ha commentato anche le polemiche che si sono scatenate sul caso di ‘Espresso Macchiato‘, la canzone divenuta virale del rapper Tommy Cash scelta dell’Estonia per partecipare2025, che gioca sugli stereotipi dell’Italia: È una stupidaggine, all’estero sono sempre convinti che noi siamo tutto spaghetti e mandolino, ma ormai ci conoscono bene anche in America, sanno che la nostra moda è unica, come la nostra musica, e il design.