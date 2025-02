Sport.quotidiano.net - Mantova: al Martelli arriva il Bari. Rientra Aramu, Possanzini con il dubbio del modulo

, 21 febbraio 2025 – Contro unche vuole continuare la sua corsa verso i playoff ildeve tornare ad assaporare l’inebriante sapore della vittoria. A Palermo la squadra di misterè tornata a lottare con coraggio e a proporre il suo gioco. Non sono mancati, ancora una volta, errori e “amnesie di gruppo”, ma, nonostante la voglia dei rosanero di conquistare i tre punti, i virgiliani hanno lasciato la Sicilia con più di un motivo di rammarico. Il punto colto al “Barbera” è stato prezioso, anche perché tiene i biancorossi fuori dalla zona playout, ma può e deve rappresentare un momento di ripartenza per consentire almettere in mostra tutte le sue qualità ed allontanarsi dalle posizioni a rischio della classifica. In questo sensoha ricordato ai suoi giocatori di affrontare un rivale pericoloso e dalle indubbie qualità come ilcon orgoglio e convinzione.