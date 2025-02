Manifestazioni contro ddl sicurezza e zone rosse la circolare ai prefetti | Rischio estremisti

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Predisporre ''attente misure di ordine epubblica volte a garantire il regolare svolgimento dellee a scongiurare turbative, non potendosi escludere tentativi di strumentalizzazione della tematica per l'attuazione di iniziative estemporanee o come pretesto per episodi di intemperanza o azioni improntate all'illegalità da parte di frange estremiste''. E' quanto viene richiesto .