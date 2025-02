Sbircialanotizia.it - Manifestazioni contro ddl sicurezza e zone rosse, la circolare ai prefetti: “Rischio estremisti”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Dipartimento di Ps: “Possibili blitz estemporanei, piùlli su obiettivi sensibili” Predisporre ”attente misure di ordine epubblica volte a garantire il regolare svolgimento dellee a scongiurare turbative, non potendosi escludere tentativi di strumentalizzazione della tematica per l’attuazione di iniziative estemporanee o come pretesto per episodi di intemperanza o azioni improntate all’illegalità . L'articoloddl, laai: “” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.