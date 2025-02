Lanotiziagiornale.it - “Mandare in esilio Zelensky”: Trump si schiera con Putin e scarica l’Ucraina

Da eroe della resistenza ucraina contro le soverchianti forze russe di Vladimira reietto dare il prima possibile. Questa è la parabola tracciata da Donaldnei confronti del presidente Volodymyr, che da risorsa strategica dell’Occidente per contrastare l’imperialismo del Cremlino è diventato un ostacolo da rimuovere per arrivare alla pace.“in”.siconUn’ondata di fake news alimentata dall’ex inquilino della Casa Bianca, che sembra aver dimenticato come nel 2019 fosse tra i più accaniti sostenitori di, poiché lo considerava utile per screditare il rivale politico Joe Biden. Questa campagna ha raggiunto il culmine con il piano, trapelato sui media di tutto il mondo e che ha gettato nel panico l’Ue e, secondo cui si ipotizza il ritorno alle urne a Kiev per sostituire l’attuale leader con il generale Valery Zaluzhny, ex comandante delle forze ucraine, rimosso proprio dae successivamente inviato a Londra come ambasciatore.