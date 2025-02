Feedpress.me - Mamma accoltella la figlia 14enne a Catania dopo una lite con l'ex compagno

Avrebbe sfogato la propria rabbia per un litigio con l’excontro ladi 14 anni, che la stava aspettando in casa , prima sbattendole la porta in faccia poi ferendola a un braccio con un coltello da cucina , procurandole una ferita di 8 centimetri. È l’ accusa contestata dalla polizia dia una donna di 34 anni, in passato più volte segnalata all’ autorità giudiziaria.