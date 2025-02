Bergamonews.it - Malattie urologiche tra gli under 19, al Pesenti incontri e visite per la prevenzione

Leggi su Bergamonews.it

Torna sabato 22 febbraio il “Progetto per ladelle” promosso dal Rotary Club Bergamo Sud e dal Rotary Club Isola bergamasca – Ponte San Pietro in collaborazione con l’associazione Uro*Sol, Urologia e solidarietà e alla Fondazione Collegamenti Italia ETS.Il “Progetto per ladelle” – promosso da Rotary Club Bergamo Sud e dal Rotary Club Isola bergamasca – Ponte San Pietro in collaborazione con l’associazione Uro*Sol, Urologia e solidarietà dal 2019 – ha salvato la vita di uno studente dell’Ipsadi Bergamo. È per questo che l’istituto superiore, che conta un migliaio di giovani iscritti di 40 nazionalità differenti, ha deciso di replicare nuovamente l’esperienza degli anni scorsi e rivolta in particolare agli allievi di quarta e quinta superiore.