Malattie rare le sedi della Regione Marche si colorano di viola verde e azzurro

Le facciate degli edificisedeilluminate di. L’iniziativa è in programma da domenica 23 febbraio a domenica 2 marzo, per sensibilizzare l’opinione pubblica e accendere una luce di attenzione e speranza sulle. Proprio in occasione‘Giornata mondiale delle’, che si celebra il 28 febbraio, il Comitato Regionale– seguendo le indicazioni nazionali e internazionali – ha promosso l’iniziativa di illuminare gli edifici pubblici con i colori che rappresentano, secondo l’iconografia scientifica, le. Gli edificisedesaranno illuminati dal tramonto all’alba in segno di solidarietà ai malati rari di tutto il mondo. Iniziativa cui ha aderito anche il sindaco di Ancona, il quale ha comunicato che provvederà ad illuminare gli edifici sede del Comune.