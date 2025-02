Formiche.net - Malattia e dimissioni di Papa Francesco sono cose diverse. Giovagnoli spiega perché

Le notizie che riguardano la salute delindubbiamente importanti. Loper chi vuole bene a Jose Mario Bergoglio come per i suoi nemici, per tutti i fedeli cattolici ma anche per chi non è né cattolico né cristiano. Non a caso, suscitano grande interesse anche da parte delle diplomazie e dei servizi segreti di tutto il mondo, compresi Paesi molto lontani. È un interesse acuito dal rilievo che assume oggi la figura di, in un momento turbolento per gli equilibri internazionali. Bene hanno fatto perciò i responsabili della comunicazione della S. Sede ad essere molto trasparenti e puntuali. Ma ad ogni notizia didelsi torna a parlare delle sue(più esattamente: di una sua possibile rinuncia al ministero petrino). Ma a me pare un accostamento sbagliato.