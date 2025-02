Iodonna.it - Mail, messaggi, scroll sui social: passare il tempo incollati allo smartphone è diventata un’abitudine talmente radicata da essere considerata normale. Nonostante i ben noti effetti negativi. Come invertire la rotta? Ecco alcuni esercizi ‘mindful’ da provare

Leggi su Iodonna.it

Sempre connessi, costantemente raggiungibili, perennemente immersi in un flusso continuo, o quasi, difiche e. Quello della dipendenza daè un fenomeno che riguarda un po’ tutti ma non per questo da sottovalutare. Stopsotto i 14 e 16 anni: petizione presentata in Senato X In termini di beninfatti il prezzo da pagare persemprea uno schermo puòmolto alto.