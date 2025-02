Lanazione.it - "Mai più un 23 febbraio. Alcuni hanno paura ma resta la voglia di lottare per i diritti"

Leggi su Lanazione.it

di Giulia De Ieso "Mai più un 23a Pisa" è lo slogan portato di nuovo tra le strade del centro pisano, ad un anno dal caso dei manganelli. Gli studenti medi e universitari scenderanno in piazza sabato 22, in un corteo che attraverserà tutta la città mattina e pomeriggio, per sottolineare l’importanza del diritto alla protesta pacifica. Insieme ai vari collettivi, anche il liceo artistico Russoli, istituto davanti al quale i ragazzi e le ragazze (erano studenti di quella scuola) vennero manganellati in via San Frediano, ha confermato la sua presenza alla mobilitazione di domani, per contestare le misure contenute nel nuovo disegno di legge Sicurezza e ribadire solidarietà alla Palestina. Tra coloro che sciopereranno sabato ci sarà anche Francesco Piacquadio, 19 anni, così come un anno fa: si trovava nelle prime file del corteo quando è iniziata la carica.