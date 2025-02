Mai non mi piace Alena Seredova la frecciata a Gigi Buffon e Ilaria D’Amico

Leggi su Caffeinamagazine.it

Come sono realmente i rapporti trae Gianluigidopo il tradimento e la burrascosa separazione: è la stessa ex modella di origine ceca a farlo sapere al curioso pubblico italiano nelle vesti di ospite di "Mamma Dilettante" di Diletta Leotta."Io penso semplicemente che sia importante stare bene. Ognuno nel proprio ambiente.sta bene, ha la sua famiglia. Io sto bene, ho la mia famiglia. Penso che questo per i nostri figli sia molto più sano che trascorrere un Natale tutti insieme in cui ci si chiede per maniera 'Come stai?', 'Sono contenta di vederti', 'Cosa ci regaliamo quest'anno?". Con questa dichiarazione,ha chiarito il suo punto di vista sul rapporto con l'ex portierone della Juventus e della Nazionale italiana.