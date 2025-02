Amica.it - Mahmood annuncia l’uscita del nuovo singolo "Sottomarini". In cover, una foto dell'artista bambino con la parrucca fucsia

Esce, ildipresentato a sorpresa in anteprima sabato 15 febbraio sul palco’Ariston, durante la finale di Sanremo 2025. Di cui è stato grande protagonista come performer e co-conduttorea quarta serata dedicata alle, in coppia con Geppi Cucciari. Scritta dae? una ballad che si immerge nell’universo intimo. Un racconto sincero, a cuore aperto, dove idiventano una metafora per descrivere la profondita?, senza fermarsi alla superficie. L’infanzia e? il punto di partenza del brano ma anche un simbolo universale di purezza, autenticita?, amore incondizionato, di vita senza maschere, del prendersi cura e preservare ilinteriore che Alessandro Mahmoud (il suo vero nome all’anagrafe) sente di avere ancora dentro di se?.