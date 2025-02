Spettacolo.periodicodaily.com - Magia e Fantasia al Castello di Thiene con Alice nel Castello delle Meraviglie

Sabato 22 e domenica 23 febbraio lo storicodiverrà popolato da tutti i personaggi bizzarri del romanzo di Lewis Carroll di “nel Paese” per uno spettacolo interattivo itinerante, attraverso luci, musiche e allestimenti studiati ad hoc.I Personaggi dineldiSabato 22 e domenica 23 febbraio, ildi, storica dimora risalente al XV secolo situata nel cuore dell’omonima città in provincia di Vicenza, si trasformerà in un luogo incantato. I visitatori saranno accolti dai personaggi stravaganti del celebre romanzo di Lewis Carroll, “nel Paese”, per un’esperienza interattiva e itinerante che promette di incantare grandi e piccini.Un’Avventura Interattiva per FamiglieDurante questo fine settimana, i piccoli visitatori e le loro famiglie potranno incontrare personaggi iconici come, il Bianconiglio, lo Stregatto, il Cappellaio e la Regina.