Maggioranza e opposizione unite dal Carnevale

Ilcome festa per tutta la città ma anche come banco di prova per la collaborazione tra. Sono state presentate ieri in municipio, infatti, le iniziative che costituiscono il calendario delle feste dialla presenza dell’assessore alla politiche giovanili Elisabetta Foschi e della Commissione che segue gli stessi temi, composta da membri di entrambi gli schieramenti politici. Gli eventi in programma puntano a coinvolgere tutta la città: si comincia giovedì grasso, il 27, all’interno del Collegio Raffaello con la festa dedicata ai bambini, dalle 17 alle 19, nel salone principale. Non mancherà una animazione dedicata per i più piccoli con truccabimbi, babydance, palloncini colorati e una merenda per tutti. La sera, invece, torna il format “After“ che già aveva seguito la Festa del Duca e il Biosalus con una serata di festa che parte dalle 22 e promette di far ballare tutta la notte con dj Becks.