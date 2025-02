Thesocialpost.it - «M’agg rott o ca***». Francesca Michielin sbotta di brutto e si sfoga così: fan a bocca aperta

ha descritto la sua esperienza al Festival di Sanremo come un vero e proprio “disagio all’ennesima potenza”. Fin dal principio, la cantante ha dovuto affrontare una serie di imprevisti che l’hanno accompagnata lungo tutta la sua partecipazione: prima una caduta durante le prove che l’ha costretta a camminare con le stampelle e a modificare tutti i look previsti per il palco dell’Ariston, poi un problema con l’audio durante la prima serata. Infine, nel mezzo della sua performance, ha avuto un imprevisto ancora più imbarazzante: il reggiseno che è scivolato via.Leggi anche: Papa Francesco e il rischio sepsi: cos’è e perché spaventa i mediciNonostante le difficoltà, la cantante ha continuato a lottare con determinazione. Dopo il Festival, però, è stata sommersa da critiche riguardo ai suoi outfit e alle acconciature.