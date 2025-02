Metropolitanmagazine.it - Madonna su Donald Trump: “Abbiamo un presidente che si definisce re, se è uno scherzo non fa ridere”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nuova stoccata dial, a seguito del discusso post pubblicato dall’account della Casa Bianca su X nella giornata di mercoledì 19 febbraio.Condividendo una copertina falsa di Time, dove il titolo era stato modificato per inserire il nome di, aggiungendo una didascalia nella quale si legge “lunga vita al re” insieme alla foto del Tycoon che indossa una corona. Il post condiviso dopo che l’amministrazione ha ordinato a New York di mettere fine al congestion pricing, è accompagnato da una frase che riprende una citazione del neo-: “il congestion pricing è morto. Manhattan e tutta New York è salva. Lunga vita al re”. Il post è stato comprensibilmente oggetto di critiche da coloro che hanno riconosciuto l’ironia del riferimento della Casa Bianca acome monarca, e date le circostanza sulle quali l’America è stata fondata.