Mad Professor al Detune, non solo live: il re del Dub insegna ai discepoli l'arte del producing

Milano, 21 febbraio 2025 – A lezione di musica eda una leggenda. Mad, monumento della scena dub inglese, sbarca a Milano per una tappa alin quello che può essere considerato il suo tour d’addio. L’appuntamento è per sabato 8 marzo nel locale di via Casati 24. Neil Joseph Stephen Fraser, questo il suo nome di battesimo, alle soglie dei 70 anni, ha deciso di abbandonare le scene e godersi la “pensione”, dopo oltre 40 anni di attività. Il profilo Mad, nato in Guyana e trasferitosi nel Regno Unito a 13 anni, ha iniziato a costruire la sua leggenda dagli anni ’80 in poi, ridefinendo il suono del Dub, genere nato in Giamaica come lato oscuro del rocksteady e del roots reggae, distinguendosi per ritmiche di basso pulsanti e atmosfere dilatate e ipnotiche.