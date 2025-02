Ma ho vinto davvero? Sì 3 milioni di euro Pensionato sbanca al Gratta e vinci e poi sviene

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un colpo di fortuna che ha cambiato la vita di unaretino in un solo istante. Questo è quanto accaduto a un uomo di settant’anni, che ha incassato unata straordinaria da tredigrazie a un bigliettoacquistato nella tabaccheria Gagliardi, situata nel centro commerciale Ipercoop di via Amendola, ad Arezzo. La vicenda risale a tre settimane fa, quando l’uomo, cliente abituale dell’esercizio, ha deciso di tentare la fortuna con un biglietto “La grandeta” del valore di 15.>>“Lo ha attaccato all’improvviso”. Morso alla testa dal cane di famiglia, neonato di 15 giorni in codice rosso: è gravissimo Senza alcuna aspettativa particolare, ha iniziato are fino a scoprire un numero che avrebbe segnato un punto di svolta nella sua esistenza: il 32.