Lanazione.it - “Ma ho vinto davvero?” e sviene. Tre milioni di euro con un gratta e vinci, la gioia del pensionato: “Vi farò un regalo”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Non ci poteva credere che sotto a quel 32 ci fossero ben tredi. È la straordinariata di unsettantenne aretino, la cui vita è cambiata radicalmente tre settimane fa, quando ha deciso di comprare unalla tabaccheria Gagliardi, nel centro commerciale dell’Ipercoop di Arezzo, in via Amendola. AREZZO TABACCHERIA GAGLIARDI VINTI 3DICON“È un cliente abituale da noi, e ogni tanto acquista un,” racconta Marco, il titolare della tabaccheria. “Quel giorno aveva scelto ‘La grandeta’, un biglietto dal valore di 15.” Non avrebbe mai immaginato che questo semplice tentativo potesse trasformarsi in un colpo da sogno, rendendolo milionario. Ilanche quel giorno, con un gesto automatico, hato il biglietto.