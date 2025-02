Liberoquotidiano.it - "Ma come chiama la moglie, a ginocchiate": clamoroso, Angelo insultato dopo Affari Tuoi

Adè la serata di. Il concorrente, nella puntata di giovedì 20 febbraio, stupisce Stefano De Martino per la sua astuzia nel saper rifiutare, paccopacco, le offerte del dottore.dalla Basilicata ha fatto fuori subito diversi pacchi blu, ma quando la partita stava per mettersi male è riuscito a non cedere alle sirene del dottore e di fatto è riuscito a rispedire al mittente offerte pesantissime che oscillavano dai 29.000 euro della prima ai 35.000 della più pesante. E così a pochi tiri dalla fine il coraggio diè emerso: rifiuta il cambio e anche l'ultima offerta del dottore. Resiste e si porta a casa ben 75.000 euro. Proprio l'importo del pacco che aveva pescato da inizio partita. Una partita quella dilontana dalla cabala dei numeri e poco allineata con i racconti soliti ditra sogni e numeri consigliati da nonne, zie o cugini.