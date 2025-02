Riminitoday.it - Lusso, spa, ristoranti gourmet e anche camere 'galleggianti': gli hotel dove dormire costa più di 1000 euro a notte

Leggi su Riminitoday.it

Rimini è una destinazione sempre più attrattiva per i viaggiatori cosiddetti "altospendenti", ossia che hanno una capacità di spesa più alta rispetto alla media. Mentre la maggior parte delle persone fa sempre più fatica a risparmiare soldi per le vacanze, il turismo disembra non conoscere.