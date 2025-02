L’urlo di Andrea Delmastro dopo la sentenza | I giudici che mi hanno condannato sono di sinistra

Leggi su Open.online

Alla fineè stato. Come aveva pronosticato lui stesso, il sottosegretario alla giustizia ha ricevuto otto mesi di carcere per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso Cospito. Ma lui oggi parla con il Corriere della Sera e La Repubblica. E accusa i. «tre richieste di assoluzione della Procura, credo di essere nel Guinness dei primati», sostiene. Secondo lui «un segmento» della magistratura in questi anni «ha esondato». «Comeraccontato il processo Salvini, l’inchiesta su Meloni e gli altri ministri per il caso Almasri, le esfiltrazioni di atti segreti della Procura di Roma e il caso Palamara».Il complottoPoi parla di complotto: «È un dato di fatto che il collegio fosse fortemente connotato dalla presenza di Md (la corrente dindr) anchela sostituzione di un componente avvenuta due udienze fa».