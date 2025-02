L’uomo senza mandibola per un tumore mai esistito | Così un errore dei medici mi ha cambiato la vita

Leggi su Open.online

a cui hanno asportato laper unmaivuole fare un altro intervento. Servirà a risolvere, si spera, la paresi facciale da cui è affetto dopo l’operazione. La sua storia comincia con l’operazione, che risale al 20 maggio 2024 alla clinica odontoiatrica del policlinico, l’istituto Eastman. La diagnosi era di osteosarcoma. Poi il 25 ottobre il responso degli esami: il Dna della biopsia che ha certificato ilnon è il suo. Ma lui non ha più la. E oggi parla della vicenda con Giulio De Santis del Corriere della Sera. Alto grado di malignitàIl 35enne ricorda cosa successe dopo la diagnosi dicon alto grado di malignità: «Ricordo che la prima telefonata in cui ci veniva detto che c’era qualcosa che non andava nell’istologico l’abbiamo ricevuta il giorno in cui nostra figlia ha compiuto 9 mesi.