Anteprima24.it - Lungosabato Matarazzo, lavori infiniti: gravi problemi per la pubblica incolumità

Tempo di lettura: 2 minutiPassano gli anni, i mesi e se li conti anche i minuti, ma sulancora non sono stati ultimati iper la ricostruzione dell’argine sinistro e del passaggio pedonale crollati un decennio or sono.Dopo aver realizzato tutte le opere necessarie a ricostruire l’argine e il passaggio per centinaia di metri e realizzata persino una pista ciclabile, era, però, come si ricorderà, rimasto per anni un vero e proprio buco, sommariamente recintato solo da una rete rossa. Si trattava di un porzione di argine, quasi a metà percorso, di una ventina di metri dove non era stato realizzato proprio nulla. I residenti dei palazzi circostanti si erano fatti sentire con le loro proteste, raccolte e rilanciate da Anteprima, ed infine isono ripartiti a settembre e solo dopo diffide da parte del Comune.