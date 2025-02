Ilrestodelcarlino.it - Lungomare, lavori al via il 17 marzo: è polemica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Festina lente". Il celebre motto attribuito all’imperatore Augusto (affrettati lentamente) sembra adattarsi perfettamente alla vicenda del restyling dell’ultimo tratto delnord di San Benedetto del Tronto, che prenderà il via il prossimo 17. Un intervento atteso da anni, per il quale ieri è stata finalmente ufficializzata la data di avvio. Data che però molti cittadini considerano avviato troppo a ridosso della stagione turistica. L’intervento interesserà il tratto compreso tra via Orazio e via Tedeschi e sarà realizzato dalla ditta Gentile di Isernia, vincitrice dell’appalto per un importo di oltre 1,7 milioni di euro. Il piano di riqualificazione prevede la demolizione della piattaforma stradale sul lato est fino allo spartitraffico, la sua ricostruzione con materiali di pregio come quarzite brasiliana e pavimentazioni effetto "sasso lavato", oltre al rinnovo della pista ciclabile con cordoli in pietra di Apricena.