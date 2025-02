Ilrestodelcarlino.it - L’Under 19 vuole il pass per le semifinali

Dopo le Final-Eight di Coppa Italia a cui ha partecipato la prima squadra lo scorso weekend, è ora il turno del19 che da oggi è impegnata nelle fasi finali della Next Gen Cup al palaLeonessa di Brescia, kermesse riservata ai team baby delle sedici squadre di serie A1. La formazione di coach Marco Rossetti torna, dopo tre edizioni in cui mancava, alle fasi finali di questa kermesse, che l’ha vista concludere al secondo posto nelle prime due stagioni, perdendo in finale rispettivamente contro Trento e Venezia. Un cammino molto buono nella prima fase dell’edizione 2024/25, purtroppo con qualche sbavatura, ovvero il ko di un soffio contro Brescia e il match perso contro Venezia, che ha compromesso posizioni più alte nel girone eliminatorio e dunque un cammino all’inizio sulla carta più agevole, ma che non ha comunque precluso l’accesso alla fase finale.