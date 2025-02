Vicenzatoday.it - Lumezzane-LR Vicenza: dirigerà la gara Allegretta di Molfetta

Leggi su Vicenzatoday.it

Il match trae L.R., in programma domenica 23 febbraio alle ore 17.30 allo stadio “Tullio Saleri”, sarà diretto da Claudio Giuseppe.C'è una curiosità che riguarda il fischietto pugliese: non ha mai arbitrato le due squadre in nessun incontro. Gli assistenti del.