L’ultima verità sulla Freccia Tricolore che uccise la piccola Laura la conferma nell’audio del pilota a Caselle | la possibile svolta nelle indagini

Leggi su Open.online

Era stato un uccello, un gabbiano o una cornacchia, finito nel motore di Pony 4 a far precipitare l’aereo delle Frecce tricolori ache portò alla morte delladi cinque anni. A un anno e cinque mesi da quell’incidente, l’audio delviene citato nella consulenza tecnica depositata in procura a Ivrea. «Bird strike, ho fatto un bird strike» grida il maggiore Oscar Del Dò, unico indagato per l’incidente in cui è morta la bambina. Quell’audio, insieme ai dati della telemetria estratti dalla scatola nera dell’aereo non lasciano più dubbi sulle cause dell’incidente.L’auto travolta da Pony 4Quel 16 settembre 2023, Pony 4 era impegnato in alcuni voli dimostrativi in occasione del centenario dell’Aeronautica militare. Quando all’improvviso precipitò al suolo, travolse un’auto di passaggio su cui viaggiava un’intera famiglia.