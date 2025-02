Thesocialpost.it - “Luigi Mangione rischia la pena di morte”: cosa succede, la mossa dei giudici

A New York si è svolta l’udienza preliminare per, il 26enne accusato dell’omicidio di Brian Thompson, CEO della United Health Care, una delle principali compagnie di assicurazioni sanitarie negli Stati Uniti. Il caso sta suscitando grande attenzione in America, con l’opinione pubblica divisa tra chi difendee chi lo critica.Fuori dal tribunale si sono radunate centinaia di persone con cartelli che chiedono la liberazione del giovane. Una donna ha raccontato di essere arrivata a New York dal Kansas appositamente per assistere all’ingresso diin aula.L’omicidio risale a dicembre, quandoavrebbe ucciso Thompson davanti a un hotel di New York. Secondo l’accusa, il 26enne avrebbe pianificato attentamente l’aggressione per colpire senza essere visto.