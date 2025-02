Lanotiziagiornale.it - L’Ue in ginocchio sui dazi, pronta a comprare più Gnl dagli Usa

si consegna nelle mani degli Stati Uniti. Tanto che la Commissione europea, pur di trattare sui, è disposta a cedere a tutte le richieste di Donald Trump: più acquisti in difesa (con tanto di scorporo delle spese dal Patto di stabilità) e anche di gas naturale liquefatto, provenienteStati Uniti. Chesia indi fronte ai ricatti di Trump è ormai innegabile, come dimostrano anche gli ultimi tentativi della Commissione di compiacere quello che ormai sembra un ex alleato.In un’intervista a un gruppo di media internazionali, tra cui l’Ansa, il commissario Ue per l’Energia, Dan Jorgensen, ha confermato che l’obiettivo è aumentare gli acquisti di GnlUsa. “Vogliamo liberarci della dipendenza dal gas russo e ci sono solo due modi: sostituire il gas con altre forme di energia e trovare altre fonti”, afferma.