Lucio Corsi annuncia i due grandi show dell'estate a Roma e Milano. Ecco date, location e biglietti

Leggi su Open.online

Dopo aver stupito l’Italia e conquistato il secondo posto al Festival di Sanremo con il brano Volevo essere un duro, che gli è valso pure il Premio della Critica Mia Martini,dueper i fan la prossima estate, rispettivamente a. L’annuncio, tenuto conto dei luoghi prescelti, va sotto il nome di “Ippodromi 2025”. I due concerti sono infatti in programma per il 21 giugno all’Ippodromo delle Capannelle di(al festival Rock In) e per il 7 settembre all’Ippodromo Snai San Siro di(per ilSummer Festival). L’annuncio arriva dopo che il suo Club Tour 2025, in partenza il 13 aprile da Bologna, ha registrato il tutto esaurito. Il 21 marzo 2025 uscirà il nuovo omonimo album Volevo essere un duro. Isono già in vendita su TicketOne.