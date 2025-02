Quotidiano.net - ’Lucia di Lammermoor’. Dramma d’amore e di follia

di Stefano MarchettiIn Emilia Romagna, fra Piacenza e Rimini, si contano ben 116 teatri storici, un vero patrimonio. Del resto, questa è terra di musica, di lirica, la culla di Giuseppe Verdi e di straordinarie voci, Luciano Pavarotti. Mirella Freni, Carlo Bergonzi. E questo eccezionale tesoro di storia e di arte si riflette nei ricchi cartelloni dei teatri d’opera lungo la via Emilia (e non solo). Fino al 25 febbraio, al Comunale Nouveau di Bologna va in scenadidi Gaetano Donizetti,romanticoe di, nell’allestimento formato da Jacopo Spirei che denuncia la violenza della società sulle donne e riflette sul tema della salute mentale. Sul podio il maestro Daniel Oren e nel ruolo del titolo il soprano Jessica Pratt (che si alterna con Gilda Fiume), accanto a Iván Ayón Riva come Sir Edgardo di Ravenswood e Lucas Meachem come Lord Enrico Ashton.