Quotidiano.net - Luce da lettura da collo: la GENIALATA che costa pochissimo su Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Vuoi leggere un buon libro prima di addormentarti, ma senza disturbare il tuo partner o chi condivide il letto con te? Con questa speciale lampada daLED dapuoi farlo: unaflessibile, comoda per diverse situazioni, e che è in sconto a soli 15,43 euro, con spedizione Prime e disponibilità immediata. Acquistala ora suin offerta Lampada daLED da: il gadget che non sapevi di volere Questa lampada daLED è progettata con un design ergonomico e flessibile per adattarsi senza risultare ingombrante o fastidiosa, lasciandoti le mani libere per sfogliare un libro certo, ma anche per altri piccoli lavoretti che possono richiedere una illuminazione dedicata e precisa. La lampada offre 3 temperature di colore differenti - ambra (1800K), bianco caldo (3400K) e bianco freddo (6000K) - in modo che possa adattarsi a diverse situazioni e alle tue esigenze personali, con luminosità regolabile e funzione memoria per mantenere l'ultima impostazione utilizzata.