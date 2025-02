Lanazione.it - Lucchese vince e ‘vede’ i play off

Leggi su Lanazione.it

Ancora un successo per il Futsalche batte in trasferta l’Alberino 2-1, che fino ad ora in casa non aveva mai perso. Mister Umalini ha dovuto fare a meno per infortunio di Mustapha Byaze e di Rovella. L’inizio per i rossoneri non è dei migliori, che dopo pochi secondi si trova già sotto con la rete messa a segno di Putzu. Ma passano solo due minuti e il Futsalpareggio con Mohamed Byaze, bravo nel concretizzare un ottimo contropiede. Nella ripresa i rossoneri aumentano l’intensità e riescono a passare in vantaggio. Il finale di partita è molto nervoso, con diversi falli ed un’espulsione per l’Alberino. Ma alla fine tre punti che permettono di consolidare l’ottavo posto e accorciare suioff. Futsal: Ait Laamiri, Zurru, Unti, Angilletta, Izouhar, Giannini, Marziotti, Eramnazi, Bartolini, El Bassraoui, Benjohair, Mo.